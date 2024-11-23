Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından düzenlenecek konserde, geçmişten günümüze uzanan nostaljik şarkılarla kulakların pası silinecek.

Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 26 Kasım akşamı Türk Sanat Müziği’nin eşsiz ezgileriyle dolu bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Şef Atakan Tetik yönetiminde gerçekleşecek olan konserde, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri seslendirilecek. 26 Kasım Salı günü Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek olan konserde, geçmişten günümüze uzanan nostaljik şarkılar seslendirilecek.

Çorum Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek konsere tüm Çorum halkı davet edildi.