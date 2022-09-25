Diğer taraftan, ilçedeki köy pazarında geçen sene 13 Aralık tarihinde yangın çıktığı ve çıkan yangın sonrasında maddi hasar gören 8 dükkanın yıkıldığı öğrenildi.

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni belirlemek için inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Denizhan Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanının yanında bulunan belediyeye ait köy pazarında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine pazar alanına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda yangın söndürülürken pazarda yer alan tüm dükkanlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

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