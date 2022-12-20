Çorum’un İskilip içesine bağlı Çomu köyünde bulunan özel bir şirkete ait kömür işletmesindeki 3 ocaktan biri kapatılarak 125 işçinin işine son verildi.

Çorum’un İskilip içesine bağlı Çomu köyünde bulunan özel bir şirkete ait kömür işletmesindeki 3 ocaktan biri kapatılarak 125 işçinin işine son verildi.

Kömür ocağının kapatılma nedeninin firma sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtilirken işten çıkartılan işçiler, maden sahasında toplanarak ’işimizi istiyoruz’ diyerek eylem yaptı. İşçiler sorunun çözümü için İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kaymakamlık ve Valilik ile görüştü. Firma ortaklarından Bahattin Yılmaz, daha önce madencilik şirketinin yüzde 15 ortağı olduklarını belirterek, “Sonra hissemizi vererek İskilip madenciliği kurduk. Burada yüzde 1 rödevansla çalışıyorduk. Soma kazası olduktan sonra devlet kendi işlettiği ocaklara rödevans verdi, özel firmalara da aynı sahada iki ayrı firma istemiyorum, diyerek birleştirme kararı aldı. Birleştirme yapılırken diğer firmayla anlaşmamız vardı. Burası İskilip Madenciliğin ocağıdır ancak Yılmaz Madencilik şubesi altında çalışacak şeklinde anlaşma yapıldı. Bir takım sıkıntılar çektik. Zor duruma düştük. Zor durumdan çıkarken buranın kömürü iyiyken, işçi arkadaşlarımızda çok iyi çalışırken Perşembe gününe kadar taciz edildik. Şubemiz kapatıldı. Değer tespit çalışması yapılmasını talep ederek helalleşmek istedik. Aramızdaki protokole göre kapatamaz. Savcılığa şikayette bulundum. Yetkim olmadığı için bir şey yapamıyorum. İşçilerin maaşını sigortasını yatıramıyorum. Burada ya rödevans yapılarak işçiler çalışmaya devam edecek ya da değer tespit yapılarak alacak ve verilecek tespit edilerek buradan gideceğiz” dedi.

İşlerine son verilen maden işçileri ise İskilip Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek sorunun çözümü noktasında yardım talebinde bulundu. Maden işçileri ile görüşen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “İskilip ekonomisi ve siz çalışanlar açısından öncelikli olarak hedefimiz ocağımızın faaliyetlerine devam etmesidir. Belediye avukatımız sizlere hukuki haklarınızın konusunda yardımcı olacak. Avukatımızla yanınızdayız. Öncelikle sulh sonra kanuni yoldan elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.