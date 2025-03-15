Çorum’un Alaca ilçesinde intihar girişiminde bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından engellendi. Hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alındı.

Olay, Çorum’un Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi Paşabahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki K.E. henüz belirlenemeyen sebeple boş arazide bulunan ağaca ip asarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar, ipi keserek K.E.’yi indirdi. Vatandaşlar daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi yapılan vatandaş Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.E. daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.