Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Mecitözü Elvan Çelebi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M. idaresindeki 55 AJS 941 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 19 ND 604 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada H.B. olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan A.B. ve diğer araç sürücüsü N.M. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.