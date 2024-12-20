Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından oluşturulacak olan hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının projelendirme ve ihale aşamasına geldiği açıklandı.

Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birlik başkanlığı seçimi, 2025 yılı yatırım ve çalışma planı ile 2025 yılı bütçesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Olağan genel kurulda, birlik başkanlığına Vali Ali Çalgan seçildi. TBMM’de kabul edilen son yasal düzenlemelerin çok öncesinde Çorum’da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulmuş olmasının ileri görüşlüğün bir ifadesi olduğunu dile getiren Vali Çalgan, Çorum genelinde 4 yerde yapılacak olan doğal yaşam alanlarının da bir an önce projelendirilip yapımının tamamlanacağını belirtti.

Meclis toplantısında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdeki bazı önemli hususlar da ele alındı. Buna göre, 5199 sayılı Kanun’da 30.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen değişiklikle sahipsiz hayvanların öncelikle hayvan bakımevlerine alınmasının hüküm altına alındığı, ardından ilgili Kanun değişikliği kapsamında çıkarılan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği ile de hayvan barınaklarının ve doğal yaşam alanlarının taşıması gereken temel ve asgari niteliklerin belirlendiği vurgulandı.

Çorum İl Özel İdaresi’nde Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Müdürü Necat Yazıcı, Çorum Merkez, Osmancık, Sungurlu ve İskilip ilçeleri olmak üzere yerde Belediyelere tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yapılması planlanan hayvan barınağı ve doğal yaşam alanlarının mevzuatın belirlediği kriterler doğrultusunda Ocak 2025’te projelendirilmesi ve ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Yazıcı, bu alanlarda sahipsiz sokak hayvanlarının barınması, rehabilitasyonu, aşı işlemleri, kısırlaştırılması gibi çalışmaların yapılacağını ifade etti. Yazıcı birlik faaliyetleri kapsamında il genelinde bu güne kadar 6 bin 973 kısırlaştırma ve aşı işleminin gerçekleştirdiklerini açıkladı. Birlik Müdürü Yazıcı, “Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin 31 Ekim 2022 tarihli ve 31999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulduğunu ve İlimizdeki tüm il, ilçe ve Belde Belediyeleri ile İl Özel İdaresi, birliğin kurucu üyeleridir.

Birliğimizce bugüne kadar yapılan çalışmalarla, ülke genelinde ciddi bir probleme dönüşen sahipsiz sokak hayvanları sorununu hem insan sağlığını hem de hayvan haklarını bir arada gözeten bütüncül bir yaklaşımla çözme gayreti içersindeyiz. Bu sorun mahiyeti itibariyle yalnızca kamu tedbirleri ile çözülemeyeceğinden toplumun tüm kesimlerinin sağduyu çerçevesinde bu çalışmalarda sorumluluk üstlenmesi büyük bir önem arz etmektedir” dedi.