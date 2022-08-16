İlçe merkezinde bulunan, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki kavak ağacı da fırtınanın şiddetiyle kökünden sökülerek devrildi.

Çorum’un Kargı ilçesine akşam saatlerinde etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ise köklerinden söküldü. Bazı bölgelerde ise ağaçların dalları fırtınaya dayanamayarak kırıldı.

Çorum’un Kargı ilçesinde etkili olan fırtına ilçenin bazı noktalarında ağaçları kökünden söktü.

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