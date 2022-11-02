Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Ç. (36) yönetimindeki 19 EP 494 plakalı otomobil, Elvan Çelebi köyü yakınlarında Mehmet D. idaresindeki 06 YB 6841 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Serap Çimen ve kızı Ömür Su Çimen ile Niyazi Bilgen yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Serap Çimen ve kızı Ömür Su Çimen ile akrabası Niyazi Bilgen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.