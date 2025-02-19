Çorum’da öğretmenlere yapay zeka ve büyük veri eğitimi desteği sağlanacak.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı "Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Becerilerinin Geliştirilmesi" teknik destek projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kabul edildi. Öğretmenlerin dijital ikiz teknolojisi konusunda yetkinlik kazanmasını amaçlayan proje kapsamında; büyük veri analizi, yapay zeka destekli veri düzenleme ve makine öğrenimi gibi konularda eğitimler düzenlenecek. Eğitim faaliyetleriyle mesleki eğitimde inovasyon ve teknolojik dönüşüm hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile OKA arasında yapılan iş birliği, İl Müdürü Cemil Çağlar ve Genel Sekreter Mehlika Dicle’nin imzaladığı protokolle resmiyet kazandı.