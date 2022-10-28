Terörlü Mücadele ekiplerinin şafak vaktinde düzenlenen operasyon, polis kamerasına böyle yansıdı.

il merkezinde ikamet ettikleri adreslere düzenlenen planlı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından Adliye’ye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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