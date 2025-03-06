Çorum’da bir çay ocağında meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir çay ocağına gelen şahıs, tüfekle ateş açtı. Saldırıda çay ocağındaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren saldırganın ise kaçtığı belirtildi.

Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemi alarak, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.