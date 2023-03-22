Çorum Belediyesi, ramazan ayı öncesi il merkezindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması başlattı.

Yıl boyunca periyodik olarak cami ve mescitlerde temizlik çalışmaları sürdüren Çorum Belediyesi, vatandaşların Ramazan’da ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için camilerde detaylı temizlik çalışması yapıyor.

Ramazan ayı nedeniyle ibadethanelerde hummalı bir çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik alanında yaptıkları faaliyet ve çalışmaların toplumun bütün kesimlerini kapsadığını dile getirdi.

Cami ve ibadethanelerin temizliği noktasında çok hassas olduklarını hatırlatan Başkan Aşgın, Çorum’daki ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak yaptıklarını vurguladı.

Belediye Başkan Aşgın, “İbadethanelerimizi tertemiz yaparak ramazan ayına hazırlıyoruz. Ramazan ayının tüm İslam alimine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.