Çorum’un Mecitözü ilçesinde çalınan traktör ve tarım aletleri, jandarma ekipleri tarafından Çankırı’da bulundu.

Çorum’un Mecitözü ilçesinde çalınan traktör ve tarım aletleri, jandarma ekipleri tarafından Çankırı’da bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarıhasan köyünde N.K.’ye ait traktör ve traktör üzerinde bulunan tarım aleti, evinin bahçesinden çalındı.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığınca Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT personelinden özel ekip oluşturuldu. Yapılan araştırma sonucu traktör ve tarım aletlerini çalan 2 kişi tespit edilirken, zanlıların traktörü kendilerine aitmiş gibi başka birine sattıkları, satın alan kişinin ise traktörü çekici ile Çankırı’ya götürdüğü tespit edildi.

Bu gelişme üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalıntı traktörü Çankırı’da ele geçirirken, traktörü satın alan şüpheli de yakalandı. Traktörü çalan ve satın alan toplam 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önleyici tedbirlere ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden jandarmaya bildirmesi, olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.