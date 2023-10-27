Çorum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı çerçevesinde vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

Çorum Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ev ve işyerlerini Türk bayrağıyla donatmak için çalışma başlattı. Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin ana caddelerinde esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

Şehrin işlek noktalarında bayrak dağıtımını gerçekleştiren belediye çalışanları, tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti.

Vatandaşlar, Cumhuriyetin 100. yılında bayrak hediye eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.