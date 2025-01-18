Çorum’daki Tarihi Şehir Meydanı ikinci etap çalışmaları çerçevesinde Saat Kulesi civarında yer alan balıkçılar yeni yer yerlerine taşındı.

Bedesten yanında yer alan ve Geçici Balıkçılar Çarşısı olarak belirlenen alana esnaflar taşınarak tezgahlarını açtılar. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alan Tarihi Şehir Meydanı ikinci etap çalışmaları kapsamında Veli Paşa Hanı karşısında bulunan Balıkçılar Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde kendilerine yapılan yeni yerlerinde faaliyetlerine başladı.

Saat Kulesi civarından yeni Geçici Balıkçılar Çarşısına taşınma işlemlerini tamamlayan ve faaliyetlerine başlayan balıkçılar yeni yerlerinden memnun olduklarını ifade ettiler. Kendilerine ayrılan yerin vatandaşın ulaşabilmesi adına daha kolay olduğunu belirten esnaflar Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.