Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden olan Çorum’da arıcılar bal hasadına başladı.

Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden olan Çorum’da arıcılar bal hasadına başladı.

Merkeze bağlı Boğacık Köyü’nde düzenlenen törende konuşan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, dünyanın en kaliteli arı sütünün Çorum’da üretildiğini açıkladı.

Çorum’da kır, ayçiçek ve yayla olmak üzere üç çeşit bal üretimi yapıldığını belirten Saygı, Çorum’da balın yanı sıra arı sütü ve propolis üretimi de yapıldığını açıkladı.

Bugüne kadar arı sütlerinde HDA-10 değerinin 2.48 görülmesine rağmen Çorum’da üretimi yapılan arı sütünün değerinin 2.75 çıktığına dikkat çekti.

Bal üretimi hakkında da bilgi veren Saygı, “Geçen yıl 100 ton ayçiçek balı üretimi yapılırken bu yıl 300 tonu yakaladık. Henüz ayçiçek balında üretilmeyen 350 ton daha var. Şuanda devşirme usulü ile 120 ton bal üretimi yapıyoruz. Çorum’da dışardan gelen 87 arıcımız var. Bu arıcılarımızın 24 bin kovanı var. Çorum’u borsa merkezi yapacağız. Ziraat Bankası’na bir proje hazırlıyoruz. Her yıl ilimizde 8 bin kovan dağıtacağız. 5 yılda bu sayı 40 bine ulaşacak. Bu Türkiye genelinde örnek olacak” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, dünyanın kaliteli arı sütünün Çorum’da üretilmesinden dolayı gurur duyduklarının altını çizdi.

Çorum Belediyesi olarak Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Merkezleri’nde Arı Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile birlikte Türkiye’ye örnek bir model geliştirdiklerini anlatan Aşgın, “Hanımeli Yörel Ürünler Satış Merkez’nin beşinci Fath caddesinde açıyoruz. Bu şubede kadın kooperatiflerinin yanı sıra Arı Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin ürettiği ürünlerin satışını yapıyoruz. Güzel olan her işe destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, Türkiye’nin kovan sayısı bakımından dünyada üçüncü, bal üretimi açısından Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, “ 20 yılda verilen desteklerle kovan sayısı yüzde 110, bal üretimi ise yüzde 40 artırıldı. Ülke genelinde 9 milyon kovan bulunurken yaklaşık 100 bin ton bal üretimi yapılıyor. Bu süreçte Türkiye’de aracılarımıza 792 milyon TL devletimiz destek sağladı. Bu desteklerin yarısı son 4 yıl içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye’de kovan başı 15 kilogram bal alınırken Çorum’da bu yaklaşık 24 kiloya kadar çıkıyor. Ayrıca Çorum’da 7 bal ormanı oluşturuldu” şeklinde konuştu.

Çorum Valisi Mustafa Çifti de, Çorum’un bal üretim merkezi olması gerektiğini belirtti.

Çorum’da 40 bin civarında kovan bulunduğunu açıklayan Vali Çiftçi, birliğin yeni projeleriyle bu sayı daha da artıracağının bu oranında üretime yansıyacağını ifade etti.

Çorum’da 446 ton bal üretimi yapıldığını anlatan Vali Çiftçi, unları kaydetti; “Balın dışında arı sütü, propolis ürünlerimiz var. Bunları da düşündüğümüz zaman toplam üretim 465 tonu buluyor. Bunlarla beraber istediğimiz üretim miktarına sahip değil. Benim gönlümden geçen Çorum bal üretim merkezi olmalı. Çorum bu noktada bir numara olmalı. Bal denildiğinde Çorum denilmeli. Bunun için elimizden geldiği müddetçe birliğimizi destekliyoruz. Üretimlere rağmen istediğimiz noktada değiliz. Çorum bir sanayi ve turizm kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir tarım kenti. Bu yıl 75 bin dekar daha ayçiçeği ekimi fazla oldu. Ancak bu bal üretimine yansımadı. Neden bunu değerlendiremiyoruz. Bal üretimi yapan vatandaşlarımız daha çok yayla balı ve çiçek balı üretiyor. Daha çok pazarlayacağı satabileceği ürünler üretiyor”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından arı yetiştiricilerine plaket verildi. Programa Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Aşkın Şaşmaz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve arı yetiştiricileri katıldı.