Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen çalıştayda, bağımlılık türleri ve bağımlılıkla mücadele tüm yönleri ile ele alındı.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda, gelecek için tehlike oluşturan bağımlılık konusu için çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal’ın yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bağımlılık konusunda çalışan personeller katıldı. Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı tarafından yapılan açılış konuşmalarında, Sungurlu ilçeis için bu çalıştayın büyük öneme sahip olduğu, akademik çalışmalar ile saha çalışmalarının ortak yürütüldüğünde başarının kaçınılmaz ve kurumlar arası eşgüdümün bağımlılık problemini ortadan kaldıracak en önemli etkenlerden biri olduğu vurgulandı.

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Karabulut’un, “Bağımlılık ve Davranışsal Bağımlılıklar” başlıklı sunumu ile devam eden çalıştay programı, gün boyu süren farklı oturumlar ile devam etti. Katılımcı tüm kurum yöneticileri ve çalışanları arasında etkileşimin yoğunolduğu gözlemlendi.Bağımlılık konusunun tüm yönleriyle ele alındığı çalıştayda paydaşlar sorunun çözümü için samimi önerilerde bulunurken, kurumlar en üst seviyede temsil ile iyi niyetlerini belirttiler.

Çalıştay sonunda katılımcılar Meslek Yüksekokulu Müdürü, Doç. Dr. Buğra Bağcı ve tüm yüksekokul çalışanları ve akademisyenlerine, ilgili bütün paydaşları aynı masada buluşturduğu ve bu samimi çalıştay ortamını organize ettiği için teşekkür etti. Doç. Dr. Buğra Bağcı, Sungurlu’nun tüm sorunlarını gündemlerinde tuttuklarını, gerektiğinde sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını ve bu bakış açısının bir ürünü olan ayrıca yapıcı bir ortamda gerçekleşen çalıştaya vakitlerini ayırarak hem durum tespitleri hem de çözüm önerileri ile büyük katkı sunan herkese şükranlarını iletti.