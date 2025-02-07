Çorum’da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Başkan Aşgın’a yalnız bırakmadığı Afşin’de fahri hemşehrilik beratı verildi Başkan Aşgın’a yalnız bırakmadığı Afşin’de fahri hemşehrilik beratı verildi

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 31 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında, il merkezinde 98 denetim yapıldı. Denetimlerde 28 kahvehane/kıraathane, 21 kafe, 23 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, 5 bin 133 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7 adet silah, 1 adet bıçak, 5 adet şarjör, 81 adet fişek, 5 adet sentetik ecza hapı, 3,22 gram bonzai, 2 adet telsiz ele geçirildi.

Denetimler çerçevesinde sorgulaması yapılan 2 bin 516 araçtan 13’üne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: iha