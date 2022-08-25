Çorum’un Sungurlu ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında açılan ateş sonucu H.V. (69), U.V. (45), Y.E.V. (21), B.V. (49) ve H.V. (46) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan U.V. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede bir adet tabanca ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.