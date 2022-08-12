Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi.

Teknosa ve Akbank’tan pazaryeri satıcılarına özel iş birliği

Teknosa ve Akbank’tan pazaryeri satıcılarına özel iş birliği

Çorum’da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum’da yaşanan deprem, yerin 5,50kilometre altında meydana geldi.

Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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