Şehidin Karaçam’ın baba evine Türk bayrakları asıldı. 3 kardeşinin olduğu öğrenilen Karaçam’ın naaşının, yarın memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu sırasında, terör örgütü üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam şehit düştü. Karaçam’ın acı haberi, Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Baba Bedri Karaçam, oğlunun şehit haberini Sungurlu ilçesinde çalıştığı inşaatta aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam’ın acı haber i Çorum’daki baba ocağına ulaştı.

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