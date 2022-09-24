AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum il ve İlçelerinde görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 92 uzman tabip kadrosunun tahsis edildiğini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum il ve İlçelerinde görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 92 uzman tabip kadrosunun tahsis edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum için 91’i uzman tabip, 1’i Uzman Diş tabibi olmak üzere 92 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirten Milletvekili Ceylan, “Doktorlarımızın atamalarının yapılacak kura sonucunda belirlenecek ve görevlerine başlayacaklardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çorum’un ihtiyaç duyulan branşlar için yeni doktor tahsisinin yapıldığını kaydeden Milletvekili Ceylan, yapılacak atamalar ile nispeten doktor sıkıntılarının giderileceğini ifade etti.

İhtiyacın giderilmediği bazı branşlar içinde sürekli bakanlıkla görüşmelerini sürdürdüğüne işaret eden Ceylan, yapılacak yeni dönem atamalarında ihtiyaç duyulan hekimler içinde takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.