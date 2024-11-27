Çorum Valiliği tarafından, aracını ve evini ateşe vererek intihar eden şahısla ilgili açıklama yapılarak olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı duyuruldu.

Olay, sabah saatlerinde Ilıca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Gülbahçe (67), park halindeki otomobili ve cadde üzerindeki apartmandaki evini ateşe verdi. Şahıs daha sonra kendisini eve kilitledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddedeki vatandaşları tahliye ederek geniş güvenlik önlemi aldı. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çabaları neticesinde otomobildeki ve evdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra kapıyı kırarak eve giren ekipler tarafından Gülbahçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülbahçe’nin 3 ay önce de evi terk eden şahıs tarafından intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Yaşanan olayla ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, intihar eden şahsın eşinin 4 ay önce evi terk ederek kadın sığınma evine yerleştiği ve şahsın bu sebeple de 2 Eylül’de intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 10.26’da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen araç yangını üzerine, ilimiz merkez Üçtutlar Mahallesi Ilıca Caddesi’ndeki olay mahalline saat 10.29’da ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri intikal etmiştir. Emniyet ekipleri olayın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak gerekli güvenlik önlemlerini almış, itfaiye ekipleri de olaya anında müdahale ederek araç ve evde çıkan yangını büyümeden kısa sürede söndürmüştür. İlk belirlemelere göre, olaya A.R.G. isimli şahsın aracını ve evini ateşe vermek suretiyle sebep olduğu kendisinin ölü olarak evde bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada hayatını kaybeden vatandaşın, eşinin 4 ay önce evi terk ederek kadın sığınma evine yerleştirdiği, 2 Eylül 2024 günü eşi ile görüşmek için ikametini ve aracını benzin şişeleri ile doldurup kendini patlatacağını söyleyerek intihar girişiminde bulunduğu , ancak emniyet ekiplerince ikna edilerek eyleminden vazgeçirildiği, çıkarıldığı mahkemece ‘halk arasında korku ve panik oluşturmak’ suçundan tutuklandığı ve 11 Eylül 2024 günü tahliye edildiği bilgisi edinilmiştir. Olayın tüm yönleriyle araştırılıp incelenerek aydınlatılması amacıyla adli ve idari tahkikat başlatıldı.