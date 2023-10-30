Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan siber güvenlik eğitimleri devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında oluşturulan SİBERAY projesi çerçevesinde özellikle çocuklarla, gençlerin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde kullanmaları ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları ile yürütülen koordineli çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar 2 bin 291 kişiye ulaşılarak, “Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi”, “Siber Güvenlik”, “Siber Zorbalık”, “Teknoloji Bağımlılığı”, “Yasadışı Bahis” ve “Güvenli İnternet Kullanımı“ hakkında seminerler verildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün teknolojinin aşırı kullanımının yaygın bir sorun olduğunun bilindiği belirtilerek, buna göre bireyin sosyal ve fiziksel hayatını sekteye uğratacak kadar teknolojiyi kullanması, saatlerini internette geçirmesi ve internetin olmadığı durumlarda sıkıntı ve yoksunluk hissi yaşaması gibi durumların, teknoloji bağımlılığının göstergeleri olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Siber zorbalığın, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalık olduğuna dikkat çekilen açıklama da, bu tür zorbalıkların sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülebildiği, hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik olarak tekrarlanan bir davranış olduğu vurgulandı.

Ailelere de uyarılarda bulunan yetkililer, şunları kaydetti: “Dijital dünyada ve gündelik hayatta önemli yer kaplayan dijital oyunlar, fırsatlar kadar tehditler de barındırmaktadır. Ebeveynlere, gerekli siber güvenlik önlemlerini alarak aileler, gençler, çocuklar ve tüm toplum için daha güvenli bir siber ortamın oluşturulması konusunda katkı sunmaları tavsiye edilmektedir. SİBERAY Projesi kapsamında bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amaçlı çalışmalarımız devam etmektedir.”