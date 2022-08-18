Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde bulunan iş yerinde gümrük kaçağı alkollü içki sattıldığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri işyerine operasyon düzenlediler. İşyerinde yapılan adli aramada 21 şişe çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı viski ile 52 adet içerisinde kullanılması yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi hakkında 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.