Çorum Belediyesi, şehrin tarihi güzelliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla İstanbul’da gerçekleşecek EMITT Fuarı’nda yerini alacak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı olma özelliğini taşıyan EMITT, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 28. EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Çorum Belediyesi de Çorum’un tanıtımı ve turizminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla fuarda yerini aldı. Çorum Belediyesi tarafından kurulan stantta, şehrin tarihi güzellikleri, kültürel mirası ve eşsiz lezzetleri ziyaretçilere tanıtılacak.