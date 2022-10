Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 10. düzenlenen Kültür Günleri ve Kitap Fuarı başladı.

Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 100’ün üzerinde yayınevi ve yazar kitapseverlerle buluşacak. Çorum Belediyesi bölgenin en büyük kültür etkinliğinden birisine ev sahipliğine yaparken fuara 100 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Kültür Günleri ve Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u kültür şehri yapma hedeflerinin olduğunu belirterek, bunun en önemli ayaklarından birisinin Kitap Fuarı olduğunu söyledi.

Bölgedeki büyükşehir de dahil olmak üzere en fazla yayıncının katıldığı fuarın Çorum Kitap Fuarı olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “En fazla katılımcıyı hedefleyen Çorum Kitap Fuarı. En fazla yazarın katılacağı fuar Çorum Kitap Fuarı. Ticarette birinci olup, ihracat rakamlarında bölgenin yıldızı olup kültürü geri bırakamayız. Biz iddialı olan bir şehiriz. Bizim iddiamız bölgenin yıldızı bir Çorum. Her noktada bölgenin yıldızı Çorum.

Kitap okumak meydan okumaktır. Kitap okumayan milletlerin meydan okumaya hakkı yoktur. Bizim medeniyetimizi tarif edenler 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan kısmı bazı tarihçilerimiz, bilim insanlarımız kitap medeniyetinin yüzyılı olarak ifade ederler. Bizim medeniyetimizin başlangıcında kılıç vardır, ama o medeniyeti yükselten ise kitap olmuştur. Kitap okumayanlar meydan okuyamazlar. Medeniyetimizle, tarihimizle gurur duyuyoruz. Tekrar meydan okumaya devam edeceksek. Tekrar yeryüzünde Türk-İslam medeniyetini bütün medeniyetinin üzerine çıkaracaksak yegane vesilesi var kitap, kitap, kitap. Biz ilk emri oku olan, ilime, bilime önemini sünnetle, Kur’an ile sabit olan yüce bir milletiz. Şuanda maalesef söz söylemiyorsak, sesimiz cılız çıkıyorsa bunun arkasında okumayışımız, bunun arkasında cehaletimiz var. Adım adım açacağız ve kitap fuarlarını da bunun bir vesilesi olarak biliyoruz. Kitap okumak hayatı okumaktır. Kitap okumak geleceği okumaktır. Kitap okumak geçmişi okumaktır. Biz medeniyetimizi yeniden ihya edeceksek kitaplara döneceğiz ve tarihteki o şanlı, köklü medeniyetimizi ihya edeceğiz. Eğer yeni bir dünya inşa edeceksek, hakkın, adaletin egemen olduğu, hiç kimseye zulmün olmadığı bir dünya kuracaksak gelecek vizyonumuzda bunun kitapsız olması mümkün değildir. Düşünceye, bilime, kitaba artan önemi de vereceğiz” dedi.

“Bizim spor şehri olduğumuz, bizim ticaret, sanayi, tarım şehri olduğumuz kadar bu şehri, kadim Anadolu kentini biz kültür şehri olarak da yapacağımıza azmettik, söz verdik ve ilmek ilmek bu vizyonumuzu yerine getiriyoruz” diyen Aşgın, şunları söyledi; “Hedefimiz en az 100 bin insanımızı çevre il ve ilçelerle beraber kitaplarla buluşturmak. Bunun için de şehrimizde ilk kez bir şey yaptık. 25 bin öğrencimize 30 TL’lik kupanlar veriyoruz. Bunun 5 binini belediye olarak biz karşılıyoruz. Kalanlarını iş adamlarımız, kurumlarımız karşılayacak. 25 bin öğrencimiz geldiği zaman cebinde harçlık var mı, yok mu endişesine kapılmadan kitabını bu şekilde almış olacak. Bu da güzel bir başlangıç şehrimiz adına. Önemli de olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum’un kadim medeniyetlerin buluştuğu, artık adını kültürle, tarihle birleştiren bir şehir olmakla birlikte sanayi, üretim ve Türkiye’ye katkısıyla kendini bölgede ispatlamış bir şehir. Buna artık Çorum’un öğrenci dostu şehir olduğunu da ben üniversite rektörü olarak eklemek isterim. Bunu artık bölgede hemen hemen herkes kabul etti. Yükselen öğrenci sayımız üniversitemiz adına, valiliğimiz, belediyemiz ve ilimizin kıymetli ticaret erbabıyla yürüttüğümüz bütün projelerde ortaya çıkan bir gerçek var ki aileler, öğrencileri Çorum’a emanet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, ilk emri oku olan bir dinin mensupları olduğumuza dikkat çekerek, “Oradan aldığımız referansla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin özellikle okumasını son 20 yılda 14 katına arttırdık. Bunun için de her türlü altyapıyı oluşturduk. Sadece yaptığımız millet kütüphaneleriyle Ankara’da, Çorum’da da var 24 saat açık, gençlerimizin her türlü ihtiyacının karşılandığı, ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, kültürel faaliyette bulunabileceği alanlar inşa ettik. Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin hemen yanında günün hangi saatinde giderseniz gidin yer bulamayacağınız, Ankaralıların, diğer illerden gelenlerin çok büyük ilgi gösterdiği ve doluluk oranlarının yüzde 100 olduğu bir hizmeti sunuyoruz. Bununla beraber her alanda biz kültür olarak ta gerek Çorum’da, gerek Ankara’da, İstanbul’da kültürel olarak ta çalışmalar yaptık. Biz İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’ni yeniden yapıp hizmete sunduk. Beyoğlu Kültür Yoluyla, Ankara’daki Hacı Bayram ve çevresindeki kültürel dönüşümlerle, Çorum’umuzdaki Kale, tarihi yol ve Ulu Cami’nin etrafındaki dönüşümlerle bu hizmetlerimizi taçlandırıyoruz. Hem okuma, kitap alanındaki faaliyetlerimizle beraber kültür alanında çalışmayı beraberce, birlik içerisinde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi ise insanın öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlandığını, öğrenmeyi terk eden kişi 20’sinde de olsa, 80’inde de olsa yaşlı olduğuna vurgu yaparak, “Dolayısıyla iyi bir okuyucu olmak için, kitap okuru olmak için insanın kendini disipline etmesi ve kitap okumaya zaman ayırması gerekiyor. Ancak bu şekilde okuduğumuz kitapları, edindiğimiz bilgileri hayata uyarlayabilirsek bilgimizi, görgümüzü, kültürümüzü geliştirebilir, karakterimizi geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Bizim medeniyetimiz ilim, hikmet ve kitap medeniyeti. Abbasileri göz önüne alalım. Abbasiler 830 yılında Bağdat’ta beytül hikme oluşturuyorlar. 14. yüzyıla kadar buradan çok önemli İslam alimleri, din alimleri, matematikçiler, astrofizikçiler yetiştiriliyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri İstanbul’u fethettiği zaman burayı ilim ve kültür merkezi haline getirmek için dünyanın değişik yerlerinden ünlü bilim adamlarını, ilim insanlarını İstanbul’da topluyor. Bütün Osmanlı padişahları da yaptırdıkları camilerin yanlarına mutlaka medreseler de kuruyorlar. Bunlar tarihimizde önemli mihenk taşları diye düşünüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Kitap Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi.