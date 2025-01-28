Çorum İş İnsanları Platformu, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede, platformun hedefleri doğrultusunda ticari işbirlikleri ve Antalya’ya katkı sağlamak adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş öncülüğünde yapılan ziyaretin ana gündem maddesi, Antalya ve Konyaaltı ilçesine yönelik nasıl katkılar sunulabileceği ve Antalya’daki Çorumlu iş insanlarıyla işbirliklerinin nasıl güçlendirilebileceği üzerine oldu. Ekonomik kalkınma ve iş dünyasında daha fazla sinerji oluşturmak için fikirler geliştirildi.

Başkan Halil Güvenbaş, Antalya’nın gelişimi için Çorumlu iş insanları olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, daha güçlü bir Antalya için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.