Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, deprem sonrasında gönül bağı kuran Çorum ile Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin resmiyette de kardeş şehir olacağını açıkladı. Kardeş şehir teklifi, meclis toplantısında gündeme gelecek.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, deprem sonrasında gönül bağı kuran Çorum ile Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin resmiyette de kardeş şehir olacağını açıkladı. Kardeş şehir teklifi, meclis toplantısında gündeme gelecek.

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Çorum Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemek için sık sık bölgeye giden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sahada çalışan belediye personeline ziyarette bulundu. Çorum Belediyesi olarak depremin yaşandığı ilk andan bugüne kadar Afşin başta olmak üzere birçok noktada hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “En çok Afşin’deyiz, artık Afşin ve Çorum kardeş oldu. Kardeşliğin bir gereği olarak büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz. Afşinli kardeşlerimiz de Çorum’u kahraman şehir ilan ettiler. Buna vesile olan kıymetli personelimizle gurur duyuyoruz. Layıkıyla şehrimizi temsil ediyorlar, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çorum Belediyesi olarak hep birlikte tek vücut olduk ve afetzede kardeşlerimiz için hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Afşin ile Çorum arasındaki fiili kardeşliği 6 Mart Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında resmiyete dökeceklerini ifade eden Başkan Aşgın, pazartesi günü idrak edilecek Berat Kandili’nde de Çorum’daki hafızlarla birlikte Afşin’in en büyük camisinde özel bir program yapacaklarını sözlerine ekledi.