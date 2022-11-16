Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, KOAH’ın kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp vermede zorluk ile karakterize yaygın ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğunu belirterek, “Hastalık, dünyada yetişkin nüfusun 10’da 1’ini etkiler ve dünya çapında en yaygın üç ölüm nedeninden biridir” dedi.

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, KOAH’ın kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp vermede zorluk ile karakterize yaygın ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğunu belirterek, “Hastalık, dünyada yetişkin nüfusun 10’da 1’ini etkiler ve dünya çapında en yaygın üç ölüm nedeninden biridir” dedi.

16 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle açıklama yapan Dr. Ömer Sobacı, günümüzde tütün kullanımı yanında iç ve dış ortamda fosil yakıt (odun, kömür, petrol, gaz) ile biyokütle (bitki sapları, tezek vb.) dumanına ve hava kirliliğine maruz kalmanın da önemli risk faktörleri olduğunu söyledi. Yetersiz beslenme, enfeksiyonlar veya iç ve dış ortam kirleticilerine pasif maruz kalmaya bağlı olarak doğumdan önce ve sonra akciğer gelişiminin geri kalmasının da KOAH’a yol açabileceğine dikkat çeken Sobacı, “Artan şehirleşme, kötüleşen hava kalitesi ve artan tütün kullanım oranları da çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde bu faktörlere maruz kalma riskini artırmaktadır. Bu risk faktörlerine maruziyetin azaltılması, KOAH’ın gelecekteki yükünü azaltmak için esastır. Hastalığın seyrini kötüleştiren, hatta ölümlere neden olan alevlenmelerden ve zatürreden korunmak için grip ve zatürre aşılarının yaptırılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavilerinin düzgün uygulanması gerekir. Bu tedavilerin yanı sıra, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin ve gerekirse akciğer rehabilitasyonu uygulanması hastaların günlük yaşamlarının daha kaliteli hale gelmesini sağlar” diye konuştu.