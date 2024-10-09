Hitit sergisi için Güney Kore’nin Gimhae şehrine giden Çorum heyeti, Türk şehitliğini ziyaret etti.

Güney Kore’nin Gimhae şehrinde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet, önceki gün Gimhae Şehir Meclisi Başkanı Ahn Seon-Hwan ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Aşgın, kendilerini çok iyi karşılayan ve ağırlayan kardeş şehir Gimhae halkına, belediye başkanına, Meclis başkanı ve üyelerine teşekkür ederek, Çorum’a özgü hediyeler verdi.

Çorum heyeti, meclis ziyaretinin ardından Güney Kore’nin Busan kentinde yer alan Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı içerisindeki Busan Türk Şehitliği’ni ve Busan Camii’ni ziyaret etti.