Çorum FK’lı futbolcular, Şehir Stadyumu’nda depremzede Mehmet Asaf’ı ağırladı.

Çorum FK’lı futbolcular, Şehir Stadyumu’nda depremzede Mehmet Asaf’ı ağırladı.

Çorum FK’lı futbolcular, Harat’dan Çorum’a gelen depremzede Mehmet Easaf’ı ağırladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Yaralarımızı sarmaya hep birlikte devam ediyoruz. Hatay’dan memleketimize gelen minik depremzede Mehmet Asaf’ımız, bugün gerçekleştirmiş olduğumuz antrenmanımızı ziyaret etti. Oyuncularımız ile neşeli anlar yaşayan ve yaşatan Mehmet Asaf’a kulübümüz tarafından forma hediye edildi. Gülen yüzün hiç solmasın, İyi ki varsın Mehmet Asaf" denildi.