Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, sahaya inerek esnafla buluştu.

Geçtiğimiz ay yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çorum İl Emniyet Müdürü olarak atanan Arif Pehlivan, şehri yakından tanımak, var olan problemleri yerinde gözlemlemek için hem saha ziyaretlerine devam ediyor, hem de vatandaş ve esnafla buluşarak taleplerini dinliyor.

Çorum’un huzurunu ve asayişini bozanlara asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Pehlivan, başta dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hititlere başkentlik yapan kentin kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Suç ve suçlularla mücadele konusunda etkin bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Pehlivan, "Vatandaşın huzurunu kaçıracak hiç kimseye izin vermeyeceğiz. Hedefimiz bu. Polisimiz halkla iç içe olacak. Huzuru sağlamak için uygulamalar ve tedbirleri devam edecek" dedi.

’Vatandaşlar uygulamadan memnun’

Son dönemlerde kentte art arda yapılan şok uygulamalar ve operasyonlar vatandaşın da takdirini topluyor. 15 Ağustos - 01 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 30 bin 844 şahsın GBT kontrolü yapılırken, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 100 şahıs yakaladı. Uygulamalarda ayrıca 46 ruhsatsız tabanca, 38 tüfek, 24 kuru-sıkı tabanca, bu silahlara ait 628 adet tabanca fişeği ile 148 adet av fişeği, 35 adet kesici ve delici alet ile 213 adet sentetik ecza maddesi, 8 adet extacy hap, 6 farklı olayda folyoya sarılı bir miktar uyuşturucu madde ve 5 farklı olayda folyoya sarılı bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Uygulamalarda 23 bin 780 araç kontrol edilerek çeşitli suçlardan 970 araca işlem yapılırken işlem yapılan araçlara toplamda 9 milyon 627 bin 133 bin TL idari paraca cezası uygulanırken, 140 araç trafikten men edildi.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Göv eşlik etti.