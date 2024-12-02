Çorum Belediyesi tarafından, kardeş belediye olarak ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Beyarmudu Belediyesi için yapılan park düzenlenen törenle açıldı.

Çorum Belediyesi 2023 yılında imzalanan protokolle kardeş belediye olarak ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Beyarmudu Belediyesi için park inşa etti. Vatandaşların hizmetine sunulan Çorum Belediyesi Doğa Parkı için KKTC’de açılış töreni düzenlendi. Açılışa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları, yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Törende kınuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çorum Belediye Başkanı ve belediye meclis üyelerini Beyarmudu’nda görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin bu iletişim çağında daha da güçlenmesi ve genç nesillerin birbirlerini daha iyi tanımasının önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’deki varlığımızı sağlam bir şekilde sürdürüyoruz. Bizlerin verdiği bağımsızlık mücadelesiyle bugün bayraklarımızla milletimize yakışır bir şekilde omuzlarımızdaki vasiyeti ve emaneti en iyi şekilde sürdürüyoruz. KKTC’nin her köşesi bizim için çok önemlidir. Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar. İnsanların kaliteli yaşam sürmeleri en büyük temennimiz ve dileğimizdir. 1974 Barış Harekatı’ndan 50 yıl sonra barışın, huzurun, güvenliğin ne anlama geldiğini daha iyi takdir ettik. Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, Türkiye’nin de tam desteğiyle, KKTC devletinin egemen bir devlet olarak anlaşmanın bir parçası olması gerekmektedir. Güney Kıbrıs’ın zihniyeti, Birleşik Kıbrıs’a gidecek bir yolculukta Kıbrıs Türk halkını asimile etmek, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını kopartır. Milli siyasetin daha da kökleşmesi için uluslararası temasların artırılması gerekiyor. Beyarmudu’ndan, Çorum’a ve bütün Türkiye’ye selamlarımı iletiyorum. Biz aynı milletin evlatları olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. KKTC’yi gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Parkımız bölge halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kardeş şehir Beyarmudu Belediyesi’ne güzel bir park kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği 2071 hedefine dikkat çeken Aşgın, “Türk evsiz olur, Türk barksız olur, Türk asla vatansız olmaz, bayraksız olmaz, ezansız olmaz. Bir Türk yurdu işgal altında ebedi kalmaz. Türk yurdu, Türk yurdu olmaya devam edecektir. Son Türk kalıncaya kadar mücadele devam eder. Biz Türkiye Cumhuriyeti belediyeleri olarak her zaman KKTC devletimizin ve belediyelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Anavatandan yavru vatana geldik ama burası bizim vatanımız, burası hepimizin vatanı. Beyarmudu, bizim için Çorum’dur. Çorum bizim için Beyarmudu’dur. Beyarmudu Belediyemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Beyarmudu’na bundan daha güzel bir park yapmak istiyoruz. Çorum Belediyesi olarak biz malzemelerine destek verelim ve yavrularımızın gülen yüzü olalım. KKTC’nin, tüm devletler içerisindeki şanlı yerini alması en büyük duamız, dileğimizdir” şeklinde konuştu.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de yaklaşık 15 yıldır parkın yapımı için beklendiğini ifade ederek, “Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Bu da bunun sadece bir örneği. Son 30 yıldır yapılmayan, bekletilen projelerin tamamının, Lefkoşa Büyükelçiliği ve hükümetin katkılarıyla tek tek hayata geçirmeyi başardık. Çorum Belediyesi’ne katkıları nedeniyle tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Türkmenköy Doğa Parkı Projesi de başlayacak. Sosyal ve sağlık alanında birçok projeye imza attık. Ben makam aracı hiç kullanmadım, onu tamamen yaşlı ve hasta insanlarımıza tahsis ettik. Bölge halkımız çok daha iyisine layık. 2026 yılında bölgenin daha da gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.