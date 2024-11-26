Meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda gece saatlerinde önlemlerini almaya başlayan Çorum Belediyesi ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi kar yağışı Çorum’da da etkili olurken, ekipler vatandaşların sorun yaşamaması için sabahın ilk saatlerinden itibaren seferber oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve sabahın il saatlerinde etkisini artıran kar yağışından vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler gelen ihbarlara da anında müdahale etti. Başta ana arterler olmak üzere servis ve otobüs güzergâhlarında çalışmalar yapan ekipler ara sokaklarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde işlerine ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar ulaşım konusunda aksama yaşanmaması için başarılı bir çalışma ortaya koyan Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Mesaj yoluyla belediyeye teşekkürlerini ileten vatandaşlar, ekiplerin tüm önlemleri aldığını belirtti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “Bir yandan şehrimizde karın güzelliklerini yaşarken, diğer yandan hemşehrilerimizin kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerimiz, tuzlama, kar kürüme ve yol açma çalışmaları için görev başındadır. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve yardım taleplerine de anında müdahale etmekteyiz” diye konuştu.