Çorum Belediyesi, şehrin yeni yaşam alanlarından Silmkent’te yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Silmkent’te hummalı bir çalışma yürütüyor. Silmkent 4. Cadde üzerinde kazı çalışmalarını başlatan ekipler bin 150 metrelik alanda kazı ve mekanik dolgu çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına başlayacak. 25 metre genişliğe sahip olacak yeni yolla birlikte Çorum’un yeni yaşam alanlarından Silmkent bölgesi bin 600 metre yeni asfalt yola kavuşacak.