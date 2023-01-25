Çorum Belediyesi tarafından, yarı yıl tatilinde öğrencilere yönelik düzenlenen yüzme kursları başladı.

Çorum Belediyesi tarafından, yarı yıl tatilinde öğrencilere yönelik düzenlenen yüzme kursları başladı.

Ulukavak ve Gülabibey mahallelerinde yapılan iki yarı olimpik yüzme havuzunda ilk kulaçlar atılırken, "Yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla açılan kurslarda yüzme eğitimleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatlarıyla tatil süresince ücretsiz olarak verilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yarı olimpik yüzme havuzunda ilk kulaçların atıldığı kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İki yarı olimpik yüzme havuzunu hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Yarıyıl tatilinde 300 civarında öğrencimizin yüzme öğreneceğini ifade etmiştik. Kurslarımıza bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Yüzme kurslarına müracaat eden öğrencilerimizin hiçbirisini dışarıda tutmadan, hepsine belli bir program dahilinde yüzme öğreteceğiz. Kız ve erkek öğrenciler için ayrı yüzme seansları düzenleniyor. Yarı olimpik yüzme havuzlarımızın kapasitesini en etkin şekilde kullanacağız. Sadece tesisin bulunduğu mahalle halkına değil, tüm Çorum’a hitap edecek. Çocuklarımızın yüzündeki o tebessüm hakikaten bizim de yüzümüze tebessüm olarak yansıyor. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Hedefimiz; bu tesislerimizle beraber Çorum’da yüzme bilmeyenin kalmamasıdır" dedi.

Tesislerin Çorum Belediyesi tarafından işletileceğini belirten Başkan Aşgın, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki hocalarımızı da burada görevlendirerek kurslarımızı gerçekleştireceğiz. Çorum’u spor şehri yapma gibi bir vizyonumuz var ve bu vizyonumuz doğrultusunda her gün yeni bir heyecanla, yeni güzellikleri şehrimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.