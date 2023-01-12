“Ağabeyliğin bir gereği de kardeşinin yanında olmaktır” diyen Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Belediyemizin envanterinde bulunan Otokar marka 27+1 yolcu kapasiteli otobüsümüzü belediye meclisimizin aldığı karar gereği Yalova Tavşanlı Belde Belediyemize hibe ettik. Tüm tavşanlı halkına selamlarımızı iletiyoruz. Tavşanlı Beldesi’ne hayırlı olsun” dedi.

Çorum Belediyesi, kardeş belediye olan Yalova’nın Tavşanlı Belde Belediyesi’ne otobüs hibe etti.

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