Çorum Belediyesi, Türkiye genelinde azalan stokları artırmak ve deprem bölgesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya, Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yapığı kan bağışıyla başladı.

Çorum Belediyesi, Türkiye genelinde azalan stokları artırmak ve deprem bölgesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya, Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yapığı kan bağışıyla başladı.

Çorum Belediyesi, Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı. Mobil kan alma aracı belediye hizmet binası önünde kan bağışlarını almaya başladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası teyakkuza geçtiklerini belirterek, Çorum Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin sabah erken saatlerde deprem bölgesine hareket ettiğini söyledi. Ayrıca mobil ikram aracı ile battaniye ve gıda kolilerinden oluşan yardım ekibinin de deprem bölgesine hareket ettiğini belirten Başkan Aşgın, en önemli ihtiyaçlardan biri olan kan temini için de Çorum Belediyesi olarak kampanya başlattıklarını duyurdu.

Başkan Aşgın, kan bağışı çağrısı yaptı

Deprem bölgesi için tüm Çorum halkını kan bağışına davet eden Başkan Aşgın “Şu andan deprem bölgesinde kana ihtiyaç var. Tüm hemşehrilerimizi yeni belediye binası önündeki kan bağışı aracına davet ediyorum. Bütün kan bağışı gönüllülerimizi ve sivil toplum örgütlerimizin kan bağışına duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Çorumluların yaptığını herkesin yapamayacağını gösterelim.” dedi.

Kızılay mobil kan aracında ilk kan bağışını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptı. Daha sonra, başkan yardımcıları ve belediye personeli kan bağışında bulunarak kampanyaya büyük destek verdi. Kampanya hafta boyu devam edecek.