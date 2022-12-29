Çorum Belediyesi, yapımı tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başlıyor. Yeni binanın tamamlanmasıyla bugünden itibaren taşınma işlemi başladı. Sabah erken saatlerden itibaren müdürlük çalışanları evrak ve mobilyaları araçlarla yeni binaya taşıma işlemini başlattı.

Çorum Belediyesi, yapımı tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başlıyor. Yeni binanın tamamlanmasıyla bugünden itibaren taşınma işlemi başladı. Sabah erken saatlerden itibaren müdürlük çalışanları evrak ve mobilyaları araçlarla yeni binaya taşıma işlemini başlattı.

Taşınma işlemi hafta sonu ve yılbaşından sonra da devam edecek. Taşınma işlemi sırasında Belediyede işi olan vatandaşların mağdur edilmemesi için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.