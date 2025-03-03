Çorum Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı farkındalık eğitimi verildi.

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin katıldığı eğitim, MEHAM Müdürü Prof. Dr. Gülay Yılmazel tarafından verildi. Eğitimde, özellikle bahar ve yaz aylarında artış gösteren KKKA hastalığının önemi vurgulandı. Kene vakalarıyla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gülay Yılmazel, KKKA’nın ölümcül olabilen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirtti. Yılmazel, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, ülkemizde bahar ve yaz aylarında sıkça görülmekte ve başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşmaktadır. Havaların ısınmasıyla bulaştırıcı olan keneler aktif hale gelmektedir. Hastalığın önlenmesi için en önemli husus kişisel korunma tedbirlerinin alınmasıdır. Özellikle park ve bahçelerde görülen kenelerle ilgili olarak derhal ilgili amirlerinize ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne haber vermeniz gerekmektedir" dedi.