Çorum’da şehir içi toplu ulaşımda özel şirket dönemi sona erdi.

Çorum’da şehir içi toplu ulaşımda özel şirket dönemi sona erdi.

Çorum Belediyesi, şehir içi toplu ulaşım hizmetlerini yürüten firmadaki otobüs ve hatları satın alırken, belediyenin toplu ulaşımda söz sahibi olmasıyla birlikte birçok yenilikte beraberinde geldi.

Hedef, toplu ulaşımda kaliteyi artırmak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkının daha konforlu ve kaliteli hizmet sunabilmek için toplu ulaşımın artık tamamen belediye tarafından yürütüleceğini açıkladı. Aşgın “Şehrimizdeki tüm halk otobüsleri Çorum Belediyesi’ne ait Beltaş şirketinin mülkü haline geldi. Böylece toplu ulaşım hizmeti tamamen belediye eliyle yapılmaya başladı. Böylece, toplu ulaşım hizmetimizi yeniliklerle beraber daha kaliteli olarak yürüteceğiz. Şu anda hatlarda çalışan belediyemize ait 56 adat aracımız var. Çorum Belediyesi kendi personeli ve kendi araçları ile vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunacaktır” diye konuştu.

Toplu ulaşımda belediye farkı hissedilecek

Toplu ulaşımda Çorum için devrim niteliğinde bir döneme girildiğini belirten Başkan Aşgın, “Toplu ulaşımda kaliteyi hızla artıracağız. Şoförlerimizin eğitimlerine de başlıyoruz. Türkiye’nin en kaliteli toplu ulaşım hizmetini Çorum Belediyesi olarak sunacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Online işlemler vatandaşa kolaylık sağlayacak

Toplu ulaşımı tamamen devralan Çorum Belediyesi bazı yeni uygulamaları da hayata geçirdi. Başkan Aşgın, personelin kılık - kıyafet düzenlemesi, yeni satış noktaları, internet üzerinden bakiye yükleme, sorgulama işlemleri, “otobüsüm nerede” uygulaması, hat hareket saatleri gibi bazı yenilikler getirdiklerini açıkladı.

Başkan Aşgın, https://www.akillibiletim.com/ internet adresinden ve cep telefonları için "Asis Akıllı Bilet" uygulamasından online bakiye yükleme ve sorgulama işlemlerinin yapılabildiğini belirtti.

Başkan Aşgın’dan öğrencilere müjde

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın açıklamasında öğrencilere de müjde verdi. Aşgın, öğrenciler için abonman sistemi uygulayacaklarını duyurdu. Başkan Aşgın “Geçmişte özel halk otobüsü işletmecilerinden öğrencilerimiz için abonman sistemine geçmeyi talep etmiştik. Firma buna sıcak bakmamıştı. Şimdi toplu ulaşımın hizmetinin tamamen belediyemiz tarafından yapılması üzerinde şehrimizde örgün eğitim öğrencileri için abonman sistemine geçiyoruz. İlk defa şehrimizde öğrencilerimiz abonman sistem ile tanışmış olacak. Abonman uygulamamız öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde açıklama da bulundu.

Pandemi döneminde yaşanan zorluklardan dolayı özel halk otobüslerine günlük 40 litre mazot desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, şunları kaydetti; “Biz fedakarlık yapmak adına pandemi döneminde başlayan desteğimizi son ana kadar devam ettirdik. Bu anlamda da Çorum Belediyesi olarak tüm Türkiye’ye örnek olacak bir desteği sunduk”