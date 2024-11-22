Kış mevsimi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Çorum Belediyesi, 7 gün 24 saat görev başında olacak.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Çorum Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir başkanlığında düzenlenen toplantıda, kar yağışına karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıya belediyenin ilgili birim müdürleri katılırken her birimin, karla mücadele sürecindeki görev ve sorumluluklarını değerlendirildi.

Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "Vatandaşlarımızın kış şartlarından en az şekilde etkilenmesini sağlamak önceliğimizdir. Bu doğrultuda ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında olacak. Karla mücadeleyi daha hızlı ve etkili yürütebilmek için şehrimizi bölgelere ayırıp görevlendirmeler yaparak sorumluluk alanların belirledik. Kar kürüme, tuzlama ve temizlik çalışmalarımızı okul ve hastane bölgeleri, toplu ulaşım güzergahları ve ana yollar öncelikli olmak üzere çalışma yapacağız" dedi.