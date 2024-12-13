Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü saha çalışmaları çerçevesinde, esnaf ve vatandaşların ardından resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine başladı.

Yaz aylarında Çorum’un tüm mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşmeler yapan Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı ile Halkla İlişkiler Birim Şefi Savaş Uysal, ilk olarak Vali Ali Çalgan adına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan’ı makamında ziyaret etti.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Çorum’da tüm kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini önümüzdeki günlerde sürdürecek. Ziyaretler sonunda kamu kurumlarının belediyeden talep ve önerilerini içeren rapor hazırlanacak.