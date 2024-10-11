Çorum Belediyesi tarihi İkiz Konak’ı turizme kazandırıyor. Kültür Yolu projesi dahilinde butik otel olarak hizmete sunulması hedeflenen İkiz Konak’ın restorasyon ihalesi yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alan ve mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan İkiz Konak’ın restorasyon ihalesi gerçekleştirildi. 5 firmanın katıldığı ihalede 3 firmanın teklifi geçerli sayıldı. İhalede en düşük teklifi 29 milyon 971 bin 515 TL ile Arsen Proje İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi verdi. Projenin, iş tesliminden itibaren 450 günde tamamlanması bekleniyor. 11 odası ve içerisinde hediyelik eşya dükkânlarının da yer alacağı İkiz Konak, butik otel olarak kullanılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Aşgın, “Tarihi Kültür Yolumuzun önemli yapılarından biri olan ve uzun yıllardan beri virane halde bulunan İkiz Konak’ı şehrimizin geleneksel yapı mimarisine uygun olarak restorasyonunu yaparak butik otel olarak hizmete açacağız. Bu tarihi yapı ile şehrimizin turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlamış olacağız” dedi.