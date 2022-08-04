Çorum Belediyesi, kardeş şehir Kalkilya’da Çorum Kültür Merkezi açtı.

Çorum Belediyesi, kardeş şehir Kalkilya’da Çorum Kültür Merkezi açtı.

Çorum Kültür Merkezi’nin Türkçe öğrenen öğrenciler, kendilerine bu imkanları sunan Çorum heyetine teşekkür etti. Filistinli öğrenciler adına heyete bir konuşma yapan Ahit Abu Hijleh, Filistin’de Türkçe öğrenmek isteyen çok sayıda arkadaşının olduğunu belirterek “Sizleri güzel şehrimizde ağırlamak sıra dışı bir güzellik. Artık hepimiz ihtişamla sarılan güzel bir gelecek için kolları sıvıyoruz. İyi ki varsınız. Biz Türkçe’yi çok seviyoruz.” diye konuştu.

Çorum Kültür Merkezi’nde Türkçe dersleri veren, Türkiye’de üniversite eğitimi alan Ameed Shirim’da Çorum Kültür Merkezinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Ameed Shirim,Türkçe kurslarına şu ana kadar 150 kişi başvurduğunu hatırlatarak “Kurslarımızda ikinci aşamayı da açtık. Yeni kurslar da açacağız. Türkçe öğrenmek isteyen çok kişi var, talep çok. Türkiye’yi ve Türkçe’yi seven çok Filistinli var. Çorum Kültür Merkezi sayesinde böyle bir eğitim görüyoruz. Bu merkez olmasaydı Türkçe öğrenimi bu kadar çok olmazdı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

’Öğrencilere eğitim seti ve spor malzemesi hediye edildi’

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün Çorum Kültür Merkezinde eğitim gören öğrencilere eğitim setleri ve spor malzemeleri hediye etti. Başkan Aşgın, forma, futbol ve voleybol topları, masa tenisi raketlerinden oluşan hediye setlerinin öğrencilere ulaştırılacağını ifade etti.

Daha önce 500 civarında eğitim seti gönderdiklerini, bu gelişlerinde de çok sayıda spor malzemesini Filistinli gençlere ulaştırma imkanı bulduklarını kaydeden Belediye Başkanı Aşgın, “Çorum Kültür Merkezi, Kalkilya’daki gençlerimize en güzel şekilde hizmet edecektir.” diye konuştu.

Kültür merkezinin açılış programına, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kalkilya Belediye Başkan Vekili Munzer Nazzal, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Belediye Meclis üyeleri Ertuğrul Eren, Bülent Özdoğan, Ubeydullah Ahıskalı ve MHP Belediye Grup Başkanı Selim Güloğlu katıldı.