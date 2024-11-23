Sanata değer katan etkinlikleriyle adından söz ettiren Çorum Belediyesi, Çorum’da ilk kez Geleneksel El Sanatları Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Geleneksel El Sanatları Festivali 19-22 Aralık tarihleri arasında Çorum’da yapılacak. Festival öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ve beraberindeki ekip Çorum’a gelerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte Çorum’da kısa bir gezinti yapan Pervin Oymak festivalin yapılacağı Kadeş Barış Meydanı’nda da incelemeler de bulundu. Devlet Sanatçısı unvanı kazanan El Sanatları Ustalarının yanı sıra Çorumlu el sanatları ustalarının buluşacağı festivalde gölge oyunun yanı sıra aşıklar atışması da gerçekleştirilecek.

Böyle bir festivale Çorum’un ilk kez ev sahipliği yapacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Türkiye’de isim yapmış el sanatları ustalarını bir araya getireceklerini belirtti. Çorum halkını dolu dolu bir festivalin beklediğini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat “İlimiz adına çok önemli bir festivale ev sahipliği yapacağız. 19-22 Aralık tarihleri arasında Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan festivalde cam üfleme, çini, seramik, takı, bıçak, taş atölyelerinin yanı sıra gölge oyunu ve aşıklar atışması da gerçekleştireceğiz. İlk kez ev sahipliği yapacağımız bu etkinlikle Türkiye’de isim yapmış birçok el sanatı ustasını ilimize getirme ve ilimizi tanıtma fırsatı da bulmuş olacağız. El Sanatları anlamında Devlet Sanatçısı unvanını almış isimlerle Çorum’da el sanatları konusunda isim yapmış ustalarımızı da bir araya getirerek güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Kültür ve Sanat anlamında bu zamana kadar birçok etkinliğe imza attık. El Sanatları anlamında da ilk kez böylesine büyük bir organizasyona imza atmış olacağız” dedi.