Çorum Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından seferber oldu. Çorum Belediyesi arama kurtarma ekibi ve yardım araçları sabah saatlerinde deprem bölgesine hareket etti.

Çorum Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından seferber oldu. Çorum Belediyesi arama kurtarma ekibi ve yardım araçları sabah saatlerinde deprem bölgesine hareket etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’ya arama kurtarma ekipleri, mobil ikram aracı ve yardım malzemelerinin gönderildiğini açıkladı. Başkan Aşgın, “Depremin ilk anından itibaren gerekli talimatlarımızı vererek hazırlıklarımızı çok kısa bir süre içerisinde hamdolsun tamamladık. Çorum Belediyesi olarak İtfaiye Müdürlüğümüzden 9 personelimizi tüm donanımlara sahip 2 aracımız ve ilk müdahale ekipmanlarıyla birlikte Adıyaman’a gönderdik. Arama kurtarma ekibimizin ardından da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden 6 personelimizi mobil ikram ve gıda paketi dağıtacak aracımızla birlikte bölgeye gönderiyoruz. Çorum Belediyesi olarak toplamda 15 personelimiz 4 aracımızla beraber bölgeye intikal ediyoruz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun, Rabbim bir daha böyle büyük afetlerle bizi imtihan etmesin” dedi.