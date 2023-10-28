Çorum Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılını anlamlı etkinliklerle kutluyor. Belediyesi tarafından hazırlanan ve 1923 yılına ait bir mecmua tekrar canlandırılarak vatandaşlara dağıtıldı.

Çorum Belediyesi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluşunu konu alan “Cumhuriyet Mecmuası” bastırdı. 10 bin adet Cumhuriyet Mecmuası, Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından şehrin farklı bölgelerinde vatandaşlara dağıtıldı.

Dönem kıyafetleriyle ilgi çeken öğrenciler, ilk olarak Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk resmi törenin yapıldığı Atatürk Anıtı’nda Cumhuriyet Mecmuası dağıttı. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyelerinin ardından şehrin farklı bölgelerinde dağıtılan Cumhuriyet Mecmuası elden ele dolaştı.

Tarihi belge ve fotoğrafların yer aldığı ve 100 yıl öncesini konu alan mecmua, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar, o günkü ruh ve heyecanı yeniden yaşatan Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.