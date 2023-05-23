Çorum Belediyesi, muhtemel bir afet durumunda görev yapmak üzere arama kurtarma destek ekibi kuruyor. Tamamı, belediye çalışanlarından oluşan arama kurtarma destek ekibi eğitimlerine İtfaiye Müdürlüğü’nde başladı.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Çorum’da ve Türkiye genelinde muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Çorum Belediyesi’nde çalışan personel arasından gönüllü olanlar, afet durumunda eğitimli ve organize müdahalelerin gerçekleşebilmesi amacıyla arama kurtarma destek ekibini kurmaya hazırlanıyor.

Program çerçevesinde ilk eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde gönüllülere İtfaiye Eğitim Çavuşu Ömer Darıcı afetlerle ilgili bilgiler vererek arama kurtarma ekipleri tarafından kullanılan aletler, makineler ve diğer araç gereçlerle ilgili gönüllüleri bilgilendirdi.

8 saatlik oryantasyon eğitimi veren Ömer Darıcı, olabilecek bir afet durumunda temel eğitimlerin öneminin yanı sıra afete hazırlık ve afet öncesinde yapılması gerekenlerle ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Deprem, sel, yangın gibi afetlerde görev almaları beklenen arama kurtarma destek ekibine yönelik eğitimlerine devam edecek.